Vincenzo Salemme, Premio alla Carriera: boom di presenze e grande serata al Festival BCT a Benevento

Grande successo ieri sera a Benevento per Vincenzo Salemme. Il BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento lo ha celebrato nella serata evento di inaugurazione della rassegna, diretta da Antonio Frascadore, in programma dal 28 luglio al 2 agosto.



“Benevento è una città che ama il teatro e che frequento durante le mie tournée” così Vincenzo Salemme davanti ad una platea da tutto esaurito che non gli ha risparmiato applausi e grandi emozioni. L’artista si è raccontato senza risparmiarsi attraversando i suoi 45 anni di attività che lo hanno visto protagonista come attore, commediografo, regista teatrale e cinematografico, sceneggiatore e scrittore: una lunga storia umana e professionale dietro l’artista. Dal debutto con un’intensissima vita teatrale partita nel ‘78 con il Maestro Eduardo De Filippo fino ad arrivare ai nostri giorni, campione di incassi a teatro e al cinema. In televisione è stato recentemente protagonista di un esperimento di straordinario successo su Raidue: portare per la prima volta le sue commedie in diretta tv come fossero uno show televisivo vero e proprio. E poi la nuova tournée estiva “Napoletano? E famme ‘na pizza” tratta dal suo ultimo libro omonimo. Al via da metà agosto!



“Siamo stati orgogliosi di consegnare questo premio a Vincenzo Salemme, la cui inimitabile carriera è espressione tra le più alte dell'arte e della cultura italiane - ha affermato il Direttore Antonio Frascadore”. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Luglio 2020, 08:38

