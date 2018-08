Vincent Cassel "dimentica" Monica Bellucci: matrimonio con Tina Kunakey

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Pensavo: sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare; da adesso in avanti sarò solitario, single”.dopo la fine del matrimonio con Monica Bellucci ha deciso di sposarsi con la nuova fidanzata, la modellaTina è 30 anni più giovane (51 anni lui, 21 lei): “È stato divertente - ha fatto sapere a "Vanity Fair" - ma dopo un po’ mi sono reso conto che la mia vita era vuota. Non mi aspettavo di incontrare qualcuno, invece è successo. E questa donna è molto più giovane di quello che mi sarei immaginato”.La differenza d’età non è un problema: “Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata. Il giorno dopo, quando me l’ha detto, ero un po’ sorpreso ma ho pensato: beh, è andata così”.Le nozze per lui sono importanti (“È una promessa che ci si fa prima di creare una famiglia insieme") e sembra che sia intenzionato ad allargare la prole: “I bambini sono la cosa più meravigliosa che esista. È attraverso i bambini, le mie figlie e non solo, che ho imparato più cose", sottolinea. L'attore poi aggiunge: "Mi hanno aiutato a capire me stesso”.Con la ex, Monica Bellucci, nessun problema: “Non farei mai nulla di male nei confronti di Monica. Le voglio molto bene e la rispetto. Se mai avesse bisogno di me, la raggiungerei dall’altra parte del mondo. Non c’è nessuna guerra”.