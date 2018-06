Vince Vaughn, le foto con drink al bar prima dell'arresto in stato di ebbrezza

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, l'attore americano, è stato rilasciato per cauzione. Ora, come ha documentato il sito specializzato in gossip, tmz.com, se la prende con calma ed al posto di superalcolici, si beve un bel frullato di frutta. Dopo la diffusione della foto segnaletica, nei giorni seguenti il sito americano ha pubblicato altre immagini che ritraggono l'attore di tante commedie di successo, al bar di un hotel mentre sta bevendo.Sono le ore immediatamente precedenti al fermo di polizia, mentre Vaughn era alla guida sotto gli effetti dell'alcol. Le fotografie sono state scattate sabato scorso presso l'Aloft Hotel di El Segundo, in California dove l'attore stava partecipando ad una festa. Le immagini documentano la sua presenza al party dalle 7 alle dieci di sera, circa due ore dopo viene fermato dagli agenti di polizia. Il sito precisa che a testimonianza del fatto che fosse lo stesso giorno, ci sarebbe la maglietta grigia, che l'attore indossava alla festa e con cui è stato immortalato dalla polizia.