Videocittà vola all'Expo di Dubai per promuovere le eccellenze italiane nell'audiovisivo contemporaneo

La quarta edizione di Videocittà prosegue con la sessione Inverno 2021, con cui quest’anno il Festival della Visione amplia i suoi orizzonti contaminando, con la sua identità poliedrica e multi-sfaccettata, non solo Roma ma anche Dubai. Il 1° dicembre 2021 Videocittà, ideato da Francesco Rutelli - Presidente Anica - con la direzione artistica di Francesco Dobrovich, è approdato al Padiglione Italiano dell’Expo Internazionale di Dubai per far conoscere a livello internazionale le realtà trasformative delle immagini in movimento e promuovere l’eccellenza della filiera produttiva, nonché occupazionale, dell’audiovisivo italiana.

Il Festival della Visione si conferma come modello virtuoso capace di creare ponti tra l’Italia e lo scenario internazionale, anche in piena pandemia, attraverso una formula in continua evoluzione in grado di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, tramite un linguaggio universale, amplificato dall’ampio, innovativo ed intelligente uso di strumenti digitali e dalla valorizzazione dei migliori talenti che si esprimono attraverso essi. «Nuove tappe straordinarie per Videocittà, tra l’Expo di Dubai e la crescita formativa e creativa romana: un progetto sempre nuovo al servizio dell’audiovisivo, della Cultura, delle nuove generazioni» ha dichiarato Francesco Rutelli, presidente Anica e ideatore di Videocittà.

L’Expo di Dubai è stata l’occasione per presentare, a livello internazionale, Animiamoci, concorso rivolto ai giovani autori di animazione per la realizzazione di corti inediti della durata di 3 minuti. Animiamoci è un progetto di Videocittà, Rai Ragazzi e Anica Servizi, realizzato con la collaborazione di Cartoon Italia e Asifa Italia, per promuovere i giovani talenti creativi italiani e connetterli con le realtà produttive dell’animazione. A riprova della natura universale del linguaggio per immagini promosso da Videocittà, Anne-Sophie Vanhollebeke, Presidente di Cartoon Italia, che ha presentato i corti vincitori dell'edizione 2021 di Animiamoci, ha affermato: «É stato proprio bello percepire l’entusiasmo dei bambini e delle loro famiglie presenti alla proiezione dei 5 cortometraggi italiani vincitori del Contest Animiamoci nell’anfiteatro del padiglione Italia e sentire i loro commenti in cinese, arabo, inglese, italiano e tante altre lingue. L’animazione è proprio un linguaggio universale che unisce i popoli».

Inoltre, l’appuntamento al Padiglione Italiano è stato arricchito dalla performance live di Quayola/Seta, vincitori del Videocittà Awards - Arte & Tecnologia, «Transient - Impermanent Paintings». A proposito di questo colossale intervento site specific, Francesco Dobrovich ha sottolineato: «Un’esperienza audiovisuale avvolgente, studiata per esaltare l’impareggiabile capacità creativa italiana, in grado di coniugare bellezza e ricerca tecnologica con risultati di altissimo livello. "Transient - Impermanent Paintings” è stato il nostro modo per contribuire alla programmazione del Padiglione Italia e per connettere le persone attraverso la bellezza. Proprio per arrivare ad un pubblico più ampio possibile, abbiamo deciso, in collaborazione con la direzione tecnica del Padiglione Italia, di proiettare l’installazione anche sulla facciata del padiglione stesso, progettata da Cra-Carlo Ratti Associati e Italo Rota Building Office».

Dal 2018, Videocittà, grazie alla collaborazione con Anica e Regione Lazio, valorizza il settore delle immagini in movimento e dell’audiovisivo attraverso proiezioni, performance live, talk formativi e divulgativi, realtà virtuale, videomapping e videoarte. Al Padiglione Italia dell’Expo di Dubai è stata offerta una panoramica delle installazioni audiovisive prodotte da Videocittà attraverso una selezione di quelle più rappresentative, tra cui: Paradoxa di Onion Lab, Lux Formae di Laszlo Bordos, Atlas Ocean Data di Ouchhh, Eclipse di Nonotak. Un modo per condividere, in questa prestigiosa cornice, il lavoro di valorizzazione delle architetture monumentali che Videocittà sta portando avanti dalla prima edizione con il programma di videoinstallazioni.

