di Lorena Loiacono

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e una mostra a cielo aperto lì dove si riuniva il Senato romano, nel parco archeologico che arriva fin sotto il Campidoglio. E ancora mostre, installazioni e lezioni in un evento lungo 10 giorni con cui, dal 19 al 28 ottobre prossimo, accenderà i riflettori del cinema a Roma, proprio in occasione della Festa del Cinema, e lo farà svelando i segreti della macchina da presa. In primo piano maestranze e scenografie, il lavoro che ha reso celebre Roma come capitale del Cinema con uno sguardo al futuro e alle nuove tecnologie. «Roma – spiega l'ex sindaco, presidente dell'Anica – ha due punti di forza su cui può e deve puntare: il turismo e il cinema. Noi vogliamo mostrare quanto e quale lavoro c'è dietro al grande schermo, per far capire quale risorsa lavorativa può rappresentare il cinema per la città».Nei dieci giorni di eventi,intende valorizzare uno straordinario patrimonio storico-culturale, artistico e artigianale legato all’immagine in movimento, scegliendo come strumento di comunicazione la formazione, il racconto dei mestieri con la possibilità sia per i giovani sia per il pubblico di partecipare ad eventi straordinari come lezioni con costumisti, scenografi, creatori di effetti speciali e altre figure che rappresentano una espressione unica del Made in Italy e svelano potenziali occupazioni future in molti comparti, dalla creatività, alla comunicazione all’artigianato. Incontri con personaggi formidabili di mondi paralleli come la moda e l’arte contemporanea, in un percorso che si sviluppatra cui luoghi suggestivi non sempre accessibili, nei quali assistere a eventi coinvolgenti e formativi. Il direttore editoriale, presentando gli oltre 60 eventi nei 42 luoghi della città, ne parla come un'occasione per “far conoscere mestieri e artisti”. Botteghe aperte, maratone notturne per le serie tv e anche ildi Diane Pernet con la firma di Bulgari.All', raro spazio di archeologia industriale romana, le maestranze più qualificate dell’industria audiovisiva (film, documentari, cortometraggi, prodotti di animazione, videoclip, videoarte) e gli specialisti dei talent nazionali e internazionali presenteranno gratuitamente nuovi panorami sia di conoscenza che di possibili opportunità professionali e occupazionali. Organo vitale di Videocittà sarà la: un luogo creato per incontrare e conoscere i protagonisti dei mestieri del cinema con vere e proprie masterclass tenute dalla viva voce di Premi Oscar, costumisti, scenografi, creatori di effetti speciali e altre figure di eccellenza internazionale.In quei 10 giorni di eventi, quindi,racconterà tutto il mondo che gravita intorno all’audiovisivo, in collaborazione con Festa del Cinema e MIA, su canali ordinari e straordinari.Tra i protagonisti assoluti della kermesse ci sarà il rapporto fra l’Antico e il Contemporaneo: uno degli elementi di rilancio di una città che si proietta verso il futuro, forte di solide radici antiche, come nel. Così i “due Colossei” esprimeranno l’epica del futuro, partendo da quello antico - con un drive-in sostenibile realizzato da ENI Enjoy - e arrivando a quello moderno con un capolavoro di mapping di Laszlo Bordos, grazie alla partecipazione di Fendi.Considerato il più grande videomapper vivente,aveva dichiarato che il Colosseo Quadrato era fra le sue mete progettuali più ambite e ora, dopo le operazioni monumentali di Helsinki, Bucarest e Dubai, grazie arealizza quest’opera, entusiasta come dice lui stesso «La mappatura in 3D è una nuova forma d'arte. Gli artisti di oggi possono proiettare le loro idee sulle facciate tridimensionali di edifici. L'idea ha sempre bisogno di ispirazione e l'equilibrio perfetto è quando l'ispirazione è l'architettura stessa! Nel corso degli anni, inevitabilmente, ho fatto una lista considerando gli edifici più stimolanti del mondo, dal punto di vista di un artista digitale specializzato nel videomapping. Sono lieto di dire che il Colosseo Quadrato fa parte di loro!».Stessa filosofia che unisce il passato con il futuro nella mostra al Senato Romano, all’interno del Parco Archeologico del Colosseo, con Makinarium che svela la produzione degli artigiani degli effetti speciali, prestati dal cinema alla moda, con una immagine per Gucci che si ritrova nella scultura romana del primo secolo: il Togato Barberini.Un'attenzione particolare viene rivolta all’India, in quanto paese Ospite della prima edizione di Videocittà, in occasione del 70° anniversario dei rapporti bilaterali fra i nostri due paesi: l'India infatti vanta un’industria audiovisiva tra le maggiori al mondo, e un progetto che vede la partecipazione del Ministry of Broadcasting and Information of India, in collaborazione con l’Ambasciata dell’India a Roma e l’Ambasciata italiana a New Delhi.La Scuola partner sarà l’con i suoi 1400 studenti che, nell’ambito del programma ministeriale Alternanza Scuola Lavoro, forniranno un supporto creativo concreto, anche di comunicazione e documentazione dell’evento: i ragazzi parteciperanno come veri professionisti del settore sia documentando con video e backstage tutta la manifestazione che realizzando attività laboratoriali per “mettere in scena” i mestieri del cinema, sulla base delle specializzazioni dell’Istituto: ripresa, suono, montaggio, produzione ed edizione, animazione e fotografia.Ideato da Francesco Rutelli, Presidente dell'ANICA (Associazione Nazionale Industrie del Cinema e Audiovisivo),è realizzato con il supporto di MiBACT, MISE-ICE, Roma Capitale, Regione Lazio, Camera di Commercio. Main Media & Content Partner di Videocittà è la Rai che svilupperà con il coordinamento della Direzione Comunicazione, Relazioni Esterne, Istituzionali e Internazionali Rai, specifici progetti editoriali con Rai Cinema, Rai Fiction, Rai Movie, Rai Ragazzi, Rai Pubblicità, Rai Storia e Rai Teche. Partnership mirate su specifici progetti sono state sottoscritte con il MAECI, il MIUR, Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori, e diversi soggetti privati. Main partner di Videocittà sono Eni, Intesa Sanpaolo e Linkem. L’evento internazionale è coordinato con la Festa del Cinema di Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica, e il MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, (gestito da ANICA e APT - Associazione Produttori Televisivi).