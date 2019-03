Lutto in casa Verdone: «Addio zia Bettina. Felice di aver passato le estati insieme»

Lutto in famiglia per Carlo Verdone. L'attore-regista ha perso l'amata zia Bettina. Lo annuncia con un commovente post sul suo profilo Facebook corredato da una bella foto di loro insieme. « Oggi ci ha lasciato la cara zia Bettina - scriva Carlo verdone - Nata ad Anzio, era l'ultimo anello che ancora univa un lembo della vecchia famiglia con quella attuale. Con lei se ne vanno tanti ricordi e tanti racconti. Racconti di guerra, del dopoguerra, della ricostruzione, della dolce vita e del boom economico. Di un Italia che ci credeva... » .







Parole piene di commozione e di strugenti ricordi: « Felice di aver passato le estati con lei a farle domande su domande - continua - A chiederle della mia famiglia, di me piccolo, di come era il nostro paese. Ricordava tutto. E oggi sono e siamo, in famiglia, molto soli. Teniamoceli stretti gli anziani. Rispettiamoli. Anche con i loro acciacchi sono per noi una biblioteca enorme. E un conforto fatto di buon senso. Buona serata » . Ultimo aggiornamento: 20:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA