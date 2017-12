Carlo Verdone: "Il primo attacco di panico? Mamma me lo fece passare con un calcio!"

Che panico il successo. Carlo Verdone racconta sul numero di gennaio del mensile

OK Salute e Benessere

la sua prima reazione alla notorietà, dopo la partecipazione al programma di Enzo Trapani 'Non Stop' nel 1978. «La gente ormai mi riconosceva per strada e a tanta popolarità io reagii con attacchi di panico», spiega in un'intervista al periodico, che ha fornito un'anticipazione, l'attore e regista, dall'11 gennaio di nuovo al cinema con la commedia

Benedetta follia

. «Mi girava la testa, andavo in iperventilazione, temevo mi venisse un infarto da un momento all'altro. Non ero più in grado di uscire di casa, nemmeno per andare a trovare Gianna, la mia fidanzata e futura moglie che abitava vicino a Vitinia, una frazione di Roma. Il buio ricadeva su di me, ero un uomo da buttare.

Ecco, è uscita fuori tutta la mia inadeguatezza, mentale e fisicà, pensavo. Non sono in grado di sostenere questo tipo di lavoro».



Ad aiutarlo fu una volta «un gran calcio nel sedere di mia mamma Rossana» e più in generale uno padri della psicanalisi italiana, Piero Bellanova. «La cura che mi suggerì fu lì per lì uno shock: lui la definiva

un atto di coraggio

che consisteva nel rimettere il naso fuori di casa per andare a trovare Gianna, allungando il percorso addirittura di una decina di chilometri.

Invece di prendere subito lo svincolo per Vitinia - diceva - vai fino a Ostia, fai la rotonda e torni indietro. Sia all'andata sia al ritorno. Pensavo scherzasse, invece...».