Ventotene Film Festival: tra gli ospiti della XXV edizione Willem Dafoe, Terry Gilliam e Paolo Sorrentino

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 19:51

. Dal 24 luglio al 2 agosto 2020, dopo due anni di stop torna l’iniziativa ideata e diretta da Loredana Commonara, che da oltre 25 anni porta sull'isola pontina competizioni internazionali, anteprime mondiale ed europee, presentazioni epremiazioni.Pernille Fischer Christensen, Teona Strugar Mitrevska, PaolaCortellesi, Emanuela Rossi: sono solo alcuni degli ospiti della XXV edizione del Ventotene Film Festival. Da venerdì e fino al 2 agosto 2020 saranno dieci giorni caratterizzati, come nella migliore tradizione del Festival, da un forte respiro europeo. Allo scopo di avvicinare i giovani e gli studenti a tali idee e per sottolineare la forte ragione sociale e culturale che l’evento ricopre sull’isola e non solo, il Ventotene Film Festival ospita nuovamente il concorsointernazionale #OpenFrontiers: una selezione di documentari provenienti da tutto il mondo, valutati dauna giuria composta da artisti di chiara fama e da un presidente scelto dalla Direzione Artistica del Festival. «Perché ricominciare proprio quest'anno, dopo essere rimasti fermi per due edizioni?» commenta il Direttoreartistico Loredana Commonara. «Perché abbiamo pensato che fosse necessario, perché sappiamo che ilcinema è arte e cultura e che l'arte e la cultura sono un supporto fondamentale in una situazione come quellache stiamo vivendo, perché è giusto offrire una scelta in più a chi deciderà di arrivare comunque nella nostrabellissima isola e naturalmente a chi ci vive». Si rinnova, inoltre, l’appuntamento con #OpenFrontiersYoung, il concorso coordinato dal professore Luigi Mantuano, dedicato ai cortometraggi interamente realizzati da studenti italiani (dall'ideazione al soggetto, dalla recitazione alla produzione). Il fitto programma della XXV edizione prevede 50 proiezioni distribuite in 5 fasce orarie e in due diverse location: alle ore 17:00, 19:00, 21:00 presso il Centro Umberto Elia Terracini e alle ore 22:30, 00:00 sulla terrazza Granili. Tutti i dettagli relativi al programma sonodisponibili al sito ufficiale: www.ventotenefilmfestival.com.