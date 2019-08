Venezia 76, JOKER di Todd Phillips: un film che rimarrà nella storia del cinema

Il Taxi Driver dei film sui supereroi, anche se non è questa la categoria cui appartiene Joker , storia della discesa agli inferi di un emarginato per cui è impossibile non tifare, cui è impossibile non volere bene. Almeno fino al momento in cui non oltrepassa la barriera che separa il loser dal mostro, l'Anonymous dal terrorista. Immenso Phoenix, che in un sol colpo si mangia tutti i Joker precedenti - e non era facile, nè scontato. Un film che rimarrà. Nella storia del cinema.



JOKER di Todd Phillips

4 stelle Sabato 31 Agosto 2019, 19:52

