Venezia 2021, Madres Paralelas di Pedro Almodovar con Penelope Cruz: 3 motivi per non perderlo

Una lettera d’amore all’universo femminile scritta da Pedro Almodovar e interpretata da Penelope Cruz. Non stupisce che sia Madres paralelas ad essere stato scelto come film d’apertura della 78° Mostra internazionale del cinema di Venezia (1-11 settembre). Il pubblico italiano dovrà aspettare fino al 28 dicembre per scoprire i dettagli di questo nuovo progetto, ma l’attesa verrà ampiamente ripagata.

Si piange tanto, non si ride per niente (e per ottime ragioni) ma ci si emoziona, eccome. Bisognerebbe essere Erode per non commuoversi davanti ad una culla e ad un neonato, ma in linea generale con la maternità difficile si vince facile. Non che il regista spagnolo ne abbia bisogno, per carità, comunque la trama parte in maniera semplice semplice: due donne nella stessa stanza del reparto maternità dell’ospedale sono in travaglio. Unite dalle sacre doglie, diventano amiche, ma quello che succede dopo è davvero una grande, grandissima serie di eventi concatenati e complicati.

Ecco allora tre buone ragioni per non perderlo e “un’avvertenza per l’uso”.



TRE BUONE RAGIONI PER VEDERLO:

UNO: Due film al prezzo di uno:

Non si sa bene perché ma Almodovar ha pensato bene di legare due storie che poteva benissimo raccontare separatamente. In vena di saldi? Con quest’aria di crisi che tira sulla sala non sarebbe una cattiva idea. La trama principale è quella di due donne in procinto di partorire, mentre la cornice storica affonda le radici nel passato e nel dramma dei desaparecidos. Insomma da una parte family drama, dall’altra denuncia politica. Why not? Pedro può questo e molto altro.



DUE: Il colorato affresco al femminile:

Chi ama il regista spagnolo e le sue tinte forti (e non solo negli arredi e nei costumi, ma anche e soprattutto nei sentimenti) non può restare deluso. Le storie in pink sono il suo marchio di fabbrica e stavolta ha persino abbandonato l’idea dell’onnipotenza femminile a favore di una più realistica quotidianità a pezzi. Più realismo per tutti!



TRE: Rubare la scena alla Cruz:

Sembra una mission impossible eppure la 24enne Milena Smit riesce non solo a reggere la scena accanto alla Cruz ma a tratti a scippargliela. E non in stile rubabandiera o acchiapparella, quanto piuttosto in uno scenario alla “regina di scacchi” ma senza risvolti in stile “trono di spade”.

UN’AVVERTENZA PER L’USO PRIMA DELLA VISIONE:

Astenersi dalla visione gli allergici alle derive “soap”, anche se moderate. Qui le donne si amano, si odiano, si lasciano, si ritrovano, si spalleggiano, si tradiscono. Tutte insieme, appassionatamente, ma senza filastrocche con vestiti coordinati realizzati con le tende del soggiorno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 21:43

