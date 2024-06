Valeria Golino: «Il ruolo di Pretty Woman poteva essere mio, Julia Robert mi soffiò due film. Quote rosa? Non fanno per me»

di Redazione web

Valeria Golino torna dietro la macchina da presa per "L'arte della gioia", la prima serie da regista, liberamente tratta dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza. Dopo il successo a Cannes, prima di approdare su Sky e Now esce nei cinema in due parti: la prima è uscita il 30 maggio, la seconda da domani giovedì 13 giugno. In una intervista al Corriere della Sera Golino ha parlato del set, di futuro, del tempo che passa, delle quote rose e di quando Julia Roberts le soffiò due film.

Valeria vs Julia

"L'arte della gioia", la serie tv di Sky Original e HT Film, dopo essere stata presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2024 è uscita nella prima parte al cinema a fine maggio, la seconda verrà rilasciata a partire da domani e poi sbarcherà su Sky. Regista Valeria Golino.

Non è la prima volta dietro la macchina da presa, la sua opera prima risale al 2013 con "Miele", per Valeria Golino che è una delle poche attrici italiane "esportate" all'estero con successo. In America ha girato ben 18 film tra cui: "Rain Man - L'uomo della pioggia" dove ha recitato a fianco di Tom Cruise e Dustin Hoffman, in "Lupo solitario" di Sean Penn, in "Via da Las Vegas", "Frida" e "Hot Shots!", solo per citarne alcuni.

«Dustin Hoffmann mi regalava vitamine, Tom Cruise affettuosamente mi regalava quadri e orologi. Sono aneddoti che quasi non mi riguardano più - racconta al Corriere della Sera - Sono successe tante altre cose belle e mancate, a parte il provino per Pretty Woman quando ero rimasta l’unica accanto a Julia Roberts.

Valeria Golino "intima"

L'intervista è l'occasione per conoscere anche una Valeria più intima che vede i cambiamenti del tempo che passa: «Faccio fatica nel quotidiano a vedere i cambiamenti del mio corpo, la manutenzione per cui mi servono più vitamine, devo camminare di più... Io per anni non ci ho dovuto pensare. Vedo delle asimmetrie che si creano nella faccia, non è facile per una donna che fa questo mestiere e si deve guardare in continuazione. Sul set vado meno a rivedermi sul monitor. C’è uno scollamento tra la percezione di me stessa e quello che sono veramente».

Sulla mancata maternità: «Mi pesava mentre cercavo di diventarlo. Ora vedo i bambini e mi sciolgo, ma non ho quel sentimento di perdita nel mio quotidiano. Anzi, forse ho un piccolo sollievo. Uno si adatta rispetto a quello che ti offre la vita».

Di quote rose si parla nella vita di tutti i giorni e anche nel cinema, ma a dispetto delle colleghe Golino è sempre stata critica definendole una sconfitta per le donne e un ghetto: «Se parliamo di equità dei salari è ancora una battaglia lunga e sacrosanta. Le quote rosa, già il suono di queste due parole mi imbarazza. Non è per me».

Inevitabile la domanda sugli ex e su come sono rimasti i rapporti, Varia è schietta come sempre: «Se ti riferisci a Riccardo Scamarcio o a Fabrizio Bentivoglio, se non ci si è fatti deliberatamente del male ci si vuole molto bene. E con loro due è così. Anch’io, con altri, ho fatto del male. Da sei anni sto con Fabio Palombi, che non fa cinema ed è più giovane di me. Per gli altri non penso sia un problema. Per me nemmeno, non ancora».

