"E’ stata la più grande delusione della mia vita", un addio doloroso quello fra. La separazione, come riportato da Leggo.it, è arrivata dopo anni di fidanzamento ma i due hanno ancora buoni rapporti, anche lavorativi, come dimostra la presenza di Scamarcio come attore protagonista in “Euforia”, la sua seconda prova della Golino da regista.Valeria non usa mezzi termini: "La delusione sentimentale – ha fatto sapere in un’intervista a "F" - è stata fortissima, la più grande della mia vita. D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze (…) Se si vuole bene a una persona, poi ci si riconcilia. Abbiamo passato anni bellissimi insieme e le rispettive famiglie fanno parte della nostra vita. Noi non solo non ci portiamo rancore, ma abbiamo addirittura fatto un film".Sul set c’è stata reciproca collaborazione: "Il tempo aiuta. Poi, sul set, il lavoro artistico diventa la priorità, sentiamo tutti una grande responsabilità, e la vita privata si mette tra parentesi. Lui voleva aiutare me e io volevo aiutare lui: c’era una reciproca voglia di darsi una mano. Da donna, però, la ferita resta. E con quella il disincanto verso l’amore".