Valentina Lodovini in Cambio tutto: «Donne, ribellatevi come faccio io»

ROMA - Giulia contro tutti, anzi, tutti contro Giulia. Dal suo compagno sedicente artista (Dino Abbrescia), incapace di occuparsi di nient’altro che di se stesso, al suo capo giovane e incompetente (Andrea Pisani), passando per il suo ex (Libero De Rienzo) che le manda messaggini notturni ma sta per sposarsi con un’altra, per Ludo (Valeria Perri), l’influencer ventenne che con le sue stories sta per spazzare via la sua lunga esperienza nel marketing, fino alla città impazzita di traffico. È Valentina Lodovini a dare energia sullo schermo alla ribellione di Giulia in Cambio tutto! di Guido Chiesa, in arrivo domani su Amazon Prime Video dopo la mancata uscita in sala a marzo.

Al limite della sopportazione, Giulia si rivolge a un misterioso counselor olistico (Neri Marcorè) e, con il suo aiuto, rovescia il tavolo. «Questa è una storia verosimile per i tempi che viviamo – afferma l’attrice – C’è una fobia del femminile strisciante che Giulia subisce fino al giorno in cui, stanca di essere giudicata e non ascoltata, decide di dire basta. Mentiremmo se dicessimo che esiste l’uguaglianza tra i generi, Giulia si ribella proprio a questa mancanza di parità. Tutti potremmo riconoscerci in quello che le succede, quindi anch’io».

Lodovini, mattatrice di molte commedie in questi ultimi anni, spiega che la questione si pone anche sui set. «Come attrice vedo che se una donna fa un commento, anche costruttivo, sul lavoro, viene considerata capricciosa, mentre se lo fa un uomo viene ammirato per la sua forte personalità. Una donna viene ancora giudicata per come si presenta, addirittura vengono giustificate le violenze sessuali in base all’abbigliamento. Tutto questo ha a che fare con il contesto sociale: dovrebbe essere fatto un importante lavoro culturale».

Nel film la sua Giulia, prima di esplodere e ribellarsi, si sfoga svuotando vaschette di gelato. «Nei momenti di fragilità ci si aggrappa a questo tipo di cose. Anche a me capita di buttarmi su incensi, olii essenziali e cibo», confessa l’attrice, il cui personaggio viene anche “aggredito” da una millennial e dalla sua ipervelocità social: «Di mio sarei un tipo vintage – spiega – ma mi obbligo a stare nella contemporaneità. Penso che sia mio compito adeguarmi ai tempi, anche se a volte questo progresso mi spaventa: le cose hanno bisogno di tempo, sacrifici, costanza. Dobbiamo cercare un compromesso tra tradizione e innovazione mantenendo la qualità. Secondo me, l’esperienza del Covid19 porterà proprio alla scoperta di un nuovo equilibrio tra il nuovo e il vecchio, tra qualità e quantità». Intanto, il suo personale lockdown è stato un misto di «solitudine, letture, serie tv, film e tutorial di ukulele... Ho vissuto alti e bassi, disorientamenti, e ho pianto la prima volta che ho sentito le persone cantare dal balcone. Ci sono state cose da capire e da scoprire».

