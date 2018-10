Uno di famiglia, una commedia corale per ridere della malavita nostrana

di Paolo Travisi

è diventato grande. Dopo la serie tv, ormai di culto,e tanti ruoli da comprimario in altrettante commedie, l'attore romano è il protagonista di, film diretto da Alessio Maria Federici, (in uscita il 25 ottobre distribuito da Warner), in cui interpreta un aspirante attore, che per sbarcare il lunario, scende a compromessi. Piuttosto pesanti, visto che darà ripetizioni al figlio (ruolo affidato al giovane Moisè Curia) di un boss della 'ndrangheta calabrese,, a capo della famiglia Serranò, dopo avergli salvato la vita casualmente.Se il personaggio di Sermonti è il motore della narrazione, in realtà il cast di questa commedia sulla malavita nostrana, può contare sulla partecipazione di un nutrito gruppo di attori. Della comicità di Frassica sappiamo già tutto, anche se il ruolo in Uno di famiglia è semiserio, poi c'è Lady 'ndrangheta, ovvero un altro talento comico, Lucia Ocone, che recita in calabrese per vestire i panni della spietata Zia Angela. A completare il tutto, Sarah Felberbaum, (già al cinema con Nessuno come noi) compagna del personaggio di Sermonti, che subirà – fino ad un certo punto – la sua doppia vita, a cavallo tra desiderio di legalità ed obblighi criminali imposti dalla famiglia Serranò.Alla regia del film, Alessio Maria Federici, regista che ha sempre puntato alla commedia come genere di riferimento e che ha visto in Pietro Sermonti le potenzialità per un film da protagonista, dopo averlo già scelto al fianco di Ambra Angiolini, in Terapia di coppia per amanti.