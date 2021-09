Ultima notte a Soho: 3 buone ragioni per non perdere l'horror con (la regina di scacchi) Anya Taylor-Joy

La “regina di scacchi” Any Taylor-Joy ha vinto un’altra partita, ma stavolta non sul piccolo ma su grande schermo. Lo confermo il film, fuori concorso alla Mostra di Venezia (1-11 settembre), Ultima notte a Soho, in sala dal 4 novembre.

Questo nuovo progetto del regista pop Edgar Wright (Drive), un trip horror sotto acido, crea dipendenza.

Non fidatevi di questa biondina dall’aria innocente: farebbe di tutto per un posto sotto i riflettori per diventare una diva della dolce vita Anni Sessanta, ma la moneta del successo ha due facce. La seconda ha il volto di Thomasin McKenzie, che ha rubato il cuore al pubblico con quel capolavoro di JoJo Rabbit e che ha già terrorizzato gli spettatori a morte con Old accanto a Gael Garcia Bernal. Al festival porta anche Il potere del cane (su Netflix a dicembre), anche se non di persona. Un altro astro nascente che è diventata una stella di Hollywood in un batter d’occhio.

Sembra davvero un gioco di specchi (anche in senso letterale) che incanta e intrappola in maniera sublime e imprevedibile.

Ecco allora tre buone ragioni per non perderlo e “un’avvertenza per l’uso”, secondo il parere semiserio ma insindacabile di Leggo.



TRE BUONE RAGIONI PER VEDERLO:

UNO: The show must go on:

Un altro regista visionario Nicholas Winding Refn l’ha chiamato di recente The Neon Demon, questo tarlo della moda e dello spettacolo che corrode l’anima fino a ridurla in briciole. E, in parte per sadico voyeurismo, allo spettatore piace sempre godersi l’ascesa – ma soprattutto la discesa - dei divi inarrivabili. Li amano e li odiano, vorrebbero essere loro e tirarli giù dal palco. La competizione spietata dei bei faccini con (più o meno) talento è di per sé un horror, quindi perché non aggiungere qualche elemento splatter?



DUE: Una coppia da brividi:

Mandare Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie allo sbaraglio a Londra come due agnelline al macello è uno sport macabro che il film pratica con delizioso piacere. E quando attendere queste giovani di belle speranze di Soho ci pensa Matt Smith, che sembra abbia un master in inquietudine comparata (lo ha dimostrato in Charlie Says e in misura uguale in The Crown), allora il gioco è fatto.



TRE: Altro che Alice nel Paese delle meraviglie:

Altro che Paese delle meraviglie e Paese dei balocchi: lo showbusiness è un incubo senza né capo né coda e quest’esperienza psichedelica ce lo ricorda, semmai ce ne fosse bisogno. Ma chi è il vero lupo cattivo in questa favola? Scoprirlo rende l’attesa ancora più elettrizzante.

UN’AVVERTENZA PER L’USO PRIMA DELLA VISIONE:

Per questo film non esiste un libretto d’istruzione o una mappa, persino descrivere la trama senza inciampare in spoiler è una mission impossible, quindi chi preferisce racconti lineari, con spiegoni e didascalie, stia alla larga da questo titolo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 22:44

