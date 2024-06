Tutte le star d'oltremanica "insospettabili" Made in Italy

Da John Travolta a Lady Gaga sono tantissimi gli attori e i cantanti americani che hanno origini italiani. Molti sono "insospettabili", altri addirittura sorprendenti. Come nel caso di Amy Adams​: l'attrice di "Come d'Incanto", è figlia di genitori americani ma è nata in Italia e precisamente a Vicenza il 20 agosto 1974. Il padre era un militare della Southern European Task Force di stanza alla Caserma Ederle di Vicenza ed ha trascorso i primi tre anni della sua infanzia ad Aviano. Il 15 maggio 2010 ha avuto una figlia, chiamata Aviana Olea in ricordo degli anni trascorsi nella provincia di Pordenone.

I vip insospettabili di origine italiana

Martin Scorsese, Robert De Niro, Lady Gaga, Al Pacino, Leonardo Di Caprio, Madonna e John Travolta sono tra i Vip di origine italiana più famosi, ma non tutti sanno che ce ne sono moltissimi altri davvero insospettabili che hanno nel sangue qualche "traccia" di Made in Italy. Ecco qualche esempio.

Bradley Cooper

I nonni materni di Bradley Cooper sono super italiani: il nonno Angelo Campano era un poliziotto napoletano, mentre la nonna Assunta De Francesco era originaria di Ripa Teatina, Abruzzo.

Steve Carrel

Il padre di Steve Carrel, attore protagonista della serie The Office, Edwin Carell in realtà di chiamava Edwin Caroselli, un cognome decisamente italiano poi americanizzato.

Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola è di certo uno dei maggiori rappresentanti dell'orgoglio Made in Italy nel mondo: la famiglia di Coppola, compreso l’attore Nicolas Cage, è originaria di Bernalda, in Basilicata, da parte paterna, mentre il nonno materno era emigrato da Napoli.

Alicia Keys

Alicia Augello Cook, vero nome di Alicia Keys, cantante simbolo di New York con "Empire State of mind" ha nelle sue vene un mix di sangue siciliano e calabrese. I nonni provenivano da Sciacca e da Lamezia Terme.

Brooke Shields

Brooke Shields, iconica attrice degli anni '80 non solo ha origini italiane, ma addirittura nobili. La nonna, Marina Torlonia di Civitella Cesi, era una nobildonna romana, figlia di un principe italiano.

Ellen Pompeo

Ellen Kathleen Pompeo, la Meredith Grey nel medical drama Grey's Anatomy, per il quale lavora dal 2005, e che l'ha resa una delle attrici più popolari del piccolo schermo, aveva il nonno originario di Gesualdo, un paese in provincia di Avellino

Steven Tyler

Steven Tyler è calabrese. Ebbene sì il nonno del cantante degli Aerosmith, Steven Victor Tallarico, era originario di Cotronei, in provincia di Crotone.

Ariana Grande

​Ariana Grande, una delle popstar più amate a livello mondiale è un mix siculo abruzzese: i suoi nonni paterni, come ama spesso raccontare, Antonio Grande e Filomena Venditti emigrarono in america nel 1912.

Demi Lovato

Demi Lovato è un melting pot di culture. La superstar vanta origini inglesi, irlandesi, italiane e messicane. Nel 2015 vince gli MTV Italian Music Awards come Best Twitstar.