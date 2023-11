Tortora-Salemme: «Noi, rivali come gatto e topo»

di Valerio Di Marco

Se l'ha fatto Robert De Niro, perché non anche Vincenzo Salemme e Max Tortora? L'attore americano era "Nonno scatenato"; i due comici nostrani sono consuoceri in competizione tra loro ne "La guerra dei nonni", film in uscita al cinema il 30 novembre. Salemme è nonno Gerri, Tortora nonno Tom: serio e impostato il primo, guascone e importuno il secondo. I due, tra gag e disavventure di ogni tipo, fanno a gara per accaparrarsi i favori dei nipotini (e non solo) nella settimana in cui sono chiamati a occuparsene a causa dell’assenza dei genitori dei tre bambini per lavoro.

Una commedia leggera, tenuta in piedi dalla bravura dei due protagonisti. Tom e Gerri, nomi scelti non a caso, come spiega il regista Gianluca Ansanelli: «I due personaggi sono davvero un po' come il gatto e il topo, ci piaceva l'idea del contrasto». Salemme e Tortora, un'alchimia spontanea: è nata una nuova coppia comica? «Faremo altre cose insieme - scherza l'attore napoletano - dopo i nonni, ci saranno i bisnonni, i trisnonni e poi i fantasmi dei nonni».

Sulla comicità e il politicamente corretto sottolineano: «L'espressione stessa è un ossimoro, perché "politica" presuppone l'esistenza di più parti, quindi la correttezza solo per una parte. Si deve essere culturalmente corretti». Nella vita reale nessuno dei due primattori è genitore, quindi nonno. «A chi ci siamo ispirati? Era tutto scritto nella sceneggiatura, le parole sono stanze in cui l'attore entra». Per Tortora, invece, «dover far ridere può diventare una condanna, se togli il "devo" dievnta più facile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 06:35

