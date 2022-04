Nuovo cinema (Tommaso) Paradiso: «Fare un film? Molto più difficile di un disco»

«Il passaggio al cinema? È stato lievemente traumatico», confessa Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei Thegiornalisti ora diventato solista ha debuttato alla regia con “Sulle nuvole”, storia d’amore e musica che sarà in sala il 26, 27 e 28 aprile, e l’esperienza – dice – è stata piuttosto impegnativa. «Un disco può anche essere fatto solo da due persone, mentre per un film ci vuole una baraonda di gente. Un regista ha la responsabilità di tanti professionisti e di tutte le sfumature del film, invece come cantante sono responsabile solo di me stesso». I suoi protagonisti Marco Cocci e Barbara Ronchi hanno avuto il compito di incarnare Nic Vega - ex cantante di successo che si è autodistrutto all’apice della carriera e ora vivacchia tra una bottiglia di birra e un divano - e Francesca - sua musa e suo amore nel momento d’oro, ma oggi felicemente sposata con due figli.

«Non sempre i registi sono entusiasti sul set, ma Tommaso lo era. Mi faceva sentire brava, mi guardava con ammirazione, mi trasmetteva sicurezza. Ha preso il meglio di me», dice l’attrice. E il suo partner in scena conferma: «Spesso sul set si perdono il senso del gioco e la leggerezza, invece con Tommaso non c’erano momenti di stanca, si stava sempre bene». Nel film, Nic e Francesca fanno emergere, in modo opposto e speculare – ma anche piuttosto prevedibile – tutta la durezza e insieme la ricchezza degli anni che passano: per l’uno hanno significato il fallimento dopo la felicità, per l’altra la realizzazione, con la famiglia e un bel lavoro. «Lui ripiomba all’improvviso dal nulla, dove lei lo aveva messo, e Francesca deve farci i conti – spiega Ronchi – Nella vita non si amano tante persone, magari ne ami due immensamente e poi, anche se la storia è finita, ti restano sotto pelle come uno spillo. E quello spillo può ricominciare a pulsare». E a chi chiede al cantante-regista se nella sua vita c’è una Franca (come Nic chiama Francesca in “Sulle nuvole”), lui risponde: «Certo che c’è stata, anzi c’è, e ce ne sono state tante».

