Tom Sizemore, «nessuna speranza» per l'attore 61enne di “Salvate il soldato Ryan”. La famiglia valuta il fine vita

Non ci sarebbero più molte speranze per l'attore americano Tom Sizemore , colpito da un aneurisma cerebrale il 18 febbraio scorso. Secondo quanto ha riferito il suo manager, Charles Lago, ai medi statunitensi, la famiglia starebbe valutando la bella vita. Taglia di più, 61 anni, è noto per ruoli in film come 'Salvate il soldato Ryan', 'Black Hawk Down - Black Hawck abbattutò e 'Assassini nati - Natural Born Killers'.

«I medici hanno informato la famiglia che non c'è più speranza»

«Oggi i medici hanno informato la sua famiglia che non c'è più speranza e hanno raccomandato la decisione di fine vita», ha riferito Lago, un tema sul quale «la famiglia sta decidendo» e domani «verrà rilasciata un'ulteriore dichiarazione» . I familiari dell'attore chiedono inoltre il rispetto della privacy «in questo momento difficile».

