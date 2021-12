Tom Cruise, regalo "impossible" per il team del film: torte da Los Angeles a Londra su un jet privato

Un gesto da "Mission impossible" non poteva che essere realizzato dal protagonista: Tom Cruise. L'attore ha stupito tutto il team del noto film con un regalo di Natale fuori dal comune. Come rivela il Sun, Tom voleva donare ai suoi colleghi la sua torta preferita, prodotta in una pasticceria di Los Angeles. «Ha prenotato in negozio 300 torte che ha fatto trasportare nel Regno Unito sul suo jet privato».

«È stravagante - rivela una fonte al Sun -, ma Tom è una persona incredibilmente generosa e voleva fare qualcosa di speciale per tutti coloro che hanno lavorato al film con lui».

Le riprese dell'ultimo film Mission: Impossible sono state ostacolate dalla pandemia Covid. Cruise, che interpreta Ethan Hunt nel franchise di spionaggio, ha terminato le riprese a settembre dopo oltre 18 mesi di lavoro stop-start sul film d'azione.

Tom avrebbe pagato migliaia di dollari per far volare l'aereo per 5.500 miglia attraverso l'Atlantico e per il ritorno con il carico di dolci.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 10:14

