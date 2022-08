Tom Cruise piomba in parapendio su una coppia di escursionisti, si scusa e vola via

Immaginate di fare una tranquilla escursione e vedervi piombare di fronte Tom Cruise che plana in parapendio. È quanto accaduto a una coppia in gita lungo le ripide scogliere del Lake District, nel nord ovest dell'Inghilterra. I due giovani, Sarah e Jason Haygarth, hanno visto l'attore di Top Gun materializzasi davanti ai loro occhi e - una volta toccato terra - scusarsi per poi riprovare un nuovo lancio.

Anne Heche, incidente choc: schianto con l'auto in una casa, poi scoppia l'incendio. L'attrice estratta dalle lamiere VIDEO

Il ritorno di Mission Impossible

La vertiginosa discesa in parapendio fa parte dell'allenamento di Tom Cruise in vista di Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One e Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two. L'attore, 60 anni, tornerà a a vestire i panni di Ethan Hunt. Al suo fianco Rebecca Ferguson, che interpreta Ilsa Faust. La data d'uscita per il primo dei due film è il 30 settembre 2022, mentre per il secondo capitolo bisognerà attendere il 7 luglio 2023.

Nessuna controfigura

Tom Cruise, è risaputo, non ama adottare controfigure per i suoi film. Neanche nelle scene più rischiose, tanto che è capitato che in diverse occasioni sia stato vittima di piccoli infortuni. L'ultimo episodio, durante le riprese di Mission Impossible: Fallout, che Cruise ha raccontato così: «Stavo inseguendo Henry e ho dovuto saltare oltre il muro, ma per sbaglio l’ho preso a calci. Sapevo di essermi rotto il polso ma non volevo ripetere quella scena, quindi ho continuato a correre. Poi ho detto: mi sono rotto il polso. Ecco fatto, portatemi in ospedale».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Agosto 2022, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA