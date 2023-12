Tom Cruise, la nuova fidanzata è Elsina Khayrova, ex di un oligarca russo. L'ex marito: «Attento al portafoglio. Con me ha speso più di 13 milioni in borse e vestiti»

Tom Cruise avrebbe una nuova compagna. Stando a quanto rivela il DailyMail, il divo di Hollywood è stato avvistato in atteggiamenti intimi con Elsina Khayrova, ex modella, figlia di un parlamentare putiniano, Rinat Khayrov. «Lui sembra essere molto infatuato», rivelano gli amici. Ma l'ex marito della donna, un oligarca russo, ha messo in guardia l'attore 61enne: «Dovrebbe essere pronto a tenere il portafoglio ben aperto perché lei ha gusti costosi e lussuosi».

Chi è la nuova compagna

Cruise, 61 anni, è stato visto in compagnia di Elsina Khayrova, 36 anni, ad una festa a Mayfair di Londra. Ma l'ex marito della Khayrova, Dmitry Tsetkov, ha avvertito Cruise che il suo nuovo interesse amoroso è difficile da accontentare e afferma di aver speso l'incredibile cifra di 10 milioni di sterline (più di 11 milioni di euro) in vestiti e altri 2 milioni di sterline in borse durante il loro matrimonio durato 11 anni.

Le spese folli

Parlando a MailOnline dalla sua villa da 27 milioni di sterline nel Surrey, il magnate Tsetkov ha detto: «Indipendentemente da chi sta con, Tom Cruise o chiunque altro, dovrebbero essere consapevoli che le piacciono le cose belle della vita e ha un gusto costoso e lussuoso. Tom dovrebbe tenere gli occhi e il portafoglio ben aperti». Ma ha aggiunto: «Sono felice per lei, le auguro tutto il meglio». Il signor Tsetkov, 43 anni, che ha fatto fortuna con i diamanti e l'estrazione mineraria, afferma che la sua aspra battaglia per il divorzio durata tre anni gli è costata 150 milioni di sterline. Dice di aver visto la sua fortuna diminuire da 200 milioni di sterline mentre era con sua moglie a soli 50 milioni di sterline in seguito, quando è stato costretto a vendere i suoi beni per pagare le spese legali o a consegnarli a sua moglie.

Il film sulla sua vita



«Non ho parlato con Elsina di questo perché il nostro metodo di comunicazione preferito è attraverso i nostri avvocati. Ha 36 anni, è bella, finanziariamente indipendente e ama la vita. 'Tom Cruise è il mio attore preferito, è uno dei migliori che abbia mai visto. Ho guardato molti dei suoi film. Ho sentito parlare di lui per la prima volta quando avevo 13 anni dalla mia insegnante di inglese che tornò dagli Stati Uniti e ci disse che viveva accanto a lui». Ironicamente, Tsetkov, che è sulla lista dei ricercati del Cremlino, ha rivelato che solo tre mesi fa era in trattative con un produttore di Hollywood interessato a fare un film sulla sua vita e ha insistito che voleva solo che Cruise lo interpretasse. Ha detto: «Ho detto al produttore che l'unico attore che potrebbe interpretarmi è Tom Cruise. Abbiamo più o meno la stessa altezza e peso e sarei onorato se ciò potesse accadere. Non potevo pensare a nessuno migliore di Tom per interpretarmi. Spero di poterlo incontrare un giorno per discutere di questo progetto».

