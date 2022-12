Titanic, Cameron dopo 25 anni di polemiche: «Jack non poteva salire sulla zattera con Rose». Lo studio che spiega tutto

«Jack non poteva salvarsi salendo sulla zattera di Rose». Arriva il punto definitivo a una polemica legata al film 'Titanic' lunga 25 anni. A metterlo è James Cameron, regista del film vincitore di 11 premi Oscar. In tournée per promuovere il suo nuovo film 'Avatar: La via dell'Acqua', ha risposto chiudendo il discorso sui personaggi interpretati da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet: «Abbiamo condotto uno studio scientifico per porre fine a tutta questa faccenda e piantare un paletto nel suo cuore una volta per tutte», ha detto Cameron. «Solo uno dei due poteva sopravvivere».

Australia, portiere aggredito durante il derby di Melbourne: secchio di metallo in faccia e commozione cerebrale VIDEO

Coppia di italiani truffa 160 investitori per 4 milioni di euro: «Comprate auto di lusso, gioielli e una villa a Como» Il piano diabolico

Lo studio e lo special in arrivo

La vicenda ha animato gli appassionati per anni. Ma per il regista è diventata insopportabile, al punto di pensare a un docuspecial sul caso, che uscirà il prossimo febbraio: «Abbiamo preso due stuntman che avevano la stessa massa corporea di Kate e Leo e abbiamo messo dei sensori su di loro e dentro di loro, e li abbiamo messi in acqua ghiacciata. Poi li abbiamo testati per vedere se avrebbero potuto sopravvivere una varietà di metodi e la risposta è stata che non c'era modo che entrambi potessero sopravvivere. Solo uno sarebbe potuto sopravvivere», ha detto Cameron.

Fedez, che sorpresa ai Maneskin: vola a Las Vegas e sale sul palco durante il concerto FOTO

Il test nel 2012

Questa conclusione è diversa da quella a cui è arrivato lo show televisivo MythBusters, che ha tentato lo stesso tipo di test nel 2012. La loro conclusione era diversa: «Secondo tutte le ricerche che abbiamo fatto, penso che la morte di Jack sia stata inutile», aveva concluso il co-conduttore Jamie Hyneman.Ora il regista del film toglie ogni dubbio: la rinuncia di Jack non è stata inutile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA