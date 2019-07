Tinto Brass ricoverato a Roma nella notte dopo un malore. Il regista Tinto Brass, come si apprende da ambienti ospedalieri, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Andrea. Il regista, maestro 86enne del cinema erotico italiano, ha avuto un malore mentre si trovava a casa in compagnia della moglie Caterina Varzi. È stata lei a chiamare l'ambulanza per richiedere i primi soccorsi. Mercoledì 10 Luglio 2019, 08:43

