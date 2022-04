Tim Roth: «Il mio dramma silenzioso sotto il sole di Acapulco»

ROMA - Parla poco, pochissimo, Tim Roth in “Sundown”. Dall’isolamento dorato di un resort esclusivo alla confusione vitale e minacciosa della spiaggia, giù nella parte povera di Acapulco, il suo è un movimento soprattutto interiore. In concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, il film del regista messicano Michel Franco (nelle nostre sale dal 14 aprile) è la storia di Neil e Alice Bennett (Tim Roth e Charlotte Gainsbourg) e dei giovani Colin e Alexa, facoltosa famiglia britannica che si gode una vacanza di lusso finché non viene richiamata all’ordine da un problema lontano. E Neil resta solo, a stendere un filo teso di inquietudine su conflitti di classe e desideri a lungo sopiti. Diretto, in 40 anni di carriera, da registi come Quentin Tarantino e Michael Haneke, Woody Allen e Tim Burton, Roth sarà presto di nuovo nei panni di Emil Blonsky/Abominio nella serie Marvel “She/Hulk”.

Il suo Neil quasi non dice una parola. Come è stato lavorare senza voce?

«Amo l’idea che sia la macchina da presa a raccontare la storia, è molto all’antica. Il pubblico, così, può arrivare alla sua conclusione sugli elementi della storia. Non gli dici cosa sta vedendo e non copri tutto con la musica per spiegargli ciò che deve provare: semplicemente gli offri delle immagini e lo accompagni in un viaggio. È insolito e rigenerante oggi dare fiducia al pubblico in questo modo».

Il suo personaggio vive un cambiamento enorme. Lei affronterebbe un cambiamento così?

«Non so che altro potrei fare se non l’attore, non ho altre qualifiche e credo di non avere molte scelte. L’attore smette oppure le persone smettono di interessarsi a lui ed è obbligato a ritirarsi. Io penso che improvviserò».

La città di Acapulco, affascinante e minacciosa, accompagna il suo viaggio interiore. Com’è andata?

«Prima del film avevo un’idea molto vaga della città, mi evocava il mondo di Dean Martin e Frank Sinatra e niente avrebbe potuto prepararmi a ciò che è davvero. Michel ci andava da bambino, era importante per lui mostrare quel luogo, il grande scarto che c’è tra i ricchi e i poveri, la corruzione, la militarizzazione. Ma tutto questo doveva restare sullo sfondo. Abbiamo iniziato a girare nella parte ricca di Acapulco, poi ci siamo spostati nella zona della spiaggia e sono stato travolto dal rumore, gli odori, la vita, la folla, una costante vibrazione. E per me, che vengo da Londra, è stata un’esperienza surreale, bellissima, dura, a tratti molto triste».

“Sundown” è affascinante perché misterioso. Per lei qual è il mistero più grande?

«Io sono molto fortunato e questo è misterioso per me. Quando ci rifletto, mi ritrovo a pensare a incontri puramente fortuiti come quello con Gill Walker, che insegnava nella mia scuola e ha cambiato la mia vita solo perché sono entrato nella porta sbagliata nel momento giusto. Ho capito con lei quanto fare l’attore fosse un lavoro straordinario. Ci siamo sentiti poco fa, la conosco da quando avevo 16 anni».

Presto la vedremo di nuovo nel mondo Marvel, con la serie “She/Hulk”. Com’è stato questo ritorno?

«Tutto diverso dalla prima volta, molto divertente. Avevo fatto “L’incredibile Hulk” per i miei figli, pensando che sarebbe stato bello per loro vedermi in un film di mostri, ora mi hanno chiesto di tornare ed è stata un’esperienza interessante, sorprendente».

