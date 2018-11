Ti presento Sofia, il nuovo film con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti

Ti presento Sofia, il Cast

In sala dal 31 ottobre "",della forunata commedia argentina "Se permetti non parlarmi di bambini". Ildel regista Guido Chiesa, racconta la storia di Gabriele, un padre separato che dedica tutte le sue attenzioni alla figlia Sofia, ma che non riesce più a frequentare altre donne e vuole proteggerla da tutto e da tutti. Si ritroverà con Mara, una donna che ha scelto di non avere figli ed ha un atteggiamento molto duro verso i bambini. Un buone unaleggera, completano gli ingredienti di questoLa coppia di protagonisti è interpretata da Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Il fondamentale ruolo di Sofia, attorno a cui ruotano il film e le esilaranti gag, spetta alla piccola Caterina Sbaraglia. Tra gli altri interpreti anche Andrea Pisani e Shel Shapiro.L' ex rocker Gabriele, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Questo però fa allontanare tutte le possibili nuove compagne, fino a quando non rientra nella sua vita Mara. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, la donna rivela a Gabriele che detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia. Una bugia che non sarà semplice mantenere...