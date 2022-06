Il ritorno di Thor: «Colorato e rumoroso per tornare tutti bambini»

Per i fan Marvel si prepara una vera e propria estate da supereroi. Il nuovo tassello cinematografico di quest’universo nato dai fumetti si chiama “Thor: Love and Thunder”, arriva in sala dal 6 luglio, è diretto per la seconda volta da Taika Waititi e vede ancora come protagonista Chris Hemsworth. La più grande sorpresa? La sua ex fidanzata Jane (Natalie Portman) si trasforma in Mighty Thor e lo aiuta a sconfiggere un nuovo cattivo, Gorr, il Macellatore di dei (Christian Bale). «Aspettavo proprio una storia fresca, nuova, giovane ed esotica – promette il trentottenne attore australiano – che punta sulla meraviglia. La parola d’ordine è divertimento». A bilanciare il tono leggero della storia, ci pensa un villain davvero oscuro: «Mi hanno scelto – confessa Bale – perché cercavano un attore solitario, inquietante, una di quelle persone che non vuoi attorno, in cui non ti puoi identificare. E a dirla tutta per me è più facile interpretare il bad guy. In questo caso la sua storia è commovente perché, pur restando un mostro che prende decisioni orribili, ha motivazioni ben precise».

A far la differenza nello scontro tra Bene e Male ci pensa Jane, che la sua interprete, Natalie Portman, descrive come «una donna fragile e squisitamente umana, che non sa come diventare un eroe e fa del suo meglio». La preparazione fisica, poi, è stata una sfida tutta in salita: «Non pensavo che le scene d’azione fossero così faticose, tre volte più difficili di quelle normali, tra le coreografie, gli allenamenti, i lividi e le ammaccature». L’alleata più fedele resta Valchiria (Tessa Thompson), ora regina di Asgard: «I temi del racconto - spiega l’attrice - sono il potere e il trauma della perdita, ma con un passo avanti ossia mostrare l’imperfezione dei personaggi, a prescindere dalle loro abilità».

E intanto si è già scatenata (di nuovo) la Thor-mania: dalle action figure da collezione Funko Pop alla replica del martello firmata Hasbro a grandezza naturale, dagli accessori Loungefly ai set Lego, il semidio di Asgard sta conquistando tutti. Il 20 luglio, poi, apre a Disneyland Paris la prima area dedicata ai Vendicatori, l’Avengers Campus, con attrazioni adrenaliniche e scenari inediti per un’esperienza immersiva da vero eroe.

Taika Waititi conosce bene il segreto di questo successo: «Chris Hemsworth ha un’energia tale da convincere chiunque a scendere in campo con lui: ti copre le spalle e sta sempre dalla tua parte e ora Thor gli somiglia di più. Questo film si spinge oltre: coloratissimo, sopra le righe, rumoroso, proprio come la musica degli anni Ottanta che lo accompagna. È quello di cui abbiamo bisogno dopo due anni di pandemia: dobbiamo celebrare la vita e tornare bambini».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 06:30

