The Whale, Brendan Fraser a un passo dal primo Oscar della carriera: «Questo ruolo mi ha cambiato»

di Alessandra De Tommasi

Brendan Fraser è a un passo dal primo Premio Oscar della carriera. Dopo la vittoria ai Critics' Choice e ai SAG Award come miglior attore, si avvicina il momento della consacrazione definitiva. Tutto merito di "The Whale", in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia e da oggi in 400 sale italiane, dopo il successo della prima settimana di programmazione.

Tom Cruise, l'attore a Bari per Mission Impossible: riprese in volo al largo della costa

Tom Sizemore, «nessuna speranza» per l'attore 61enne di “Salvate il soldato Ryan”. La famiglia valuta il fine vita

Il successo di Fraser

Il cinquantaquattrenne canadese, star de "La mummia", si era ritirato dopo aver accusato di molestie Philip Berk (ex-presidente HFPA, l'associazione della stampa estera a Hollywood) e ora torna a riprendersi la scena. Nel dramma intimista, girato nel 2020 a ridosso del lockdown, diretto da Darren Aronofsky e tratto dall'opera di Samuel D. Hunter, Fraser interpreta Charlie, un professore di oltre 250 chili, recluso in casa e con poco tempo ancora da vivere.

Come descriverebbe questo ruolo?

«Un uomo che riesce a tirar fuori il meglio dalle persone, ma resta il suo peggior nemico. Per lui l'unica forma di redenzione resta la riappacificazione con la figlia Ellie (Sadie Sink di Stranger Things, ndr), con cui ha interrotto i legami da tempo. I traumi emotivi in lui si manifestano anche fisicamente».

Che cosa prova nei suoi confronti?

«Grande empatia: persone come lui, che hanno uno straordinario mondo interiore, vengono ignorate dal mondo perché giudicate sulla base dell'aspetto».

Che cos'ha imparato sull'obesità?



Per non parlare della claustrofobia di girare per mesi in una stanza.

«Quello spazio ristretto ha permesso alle emozioni di prendere vita, alle lacrime di sgorgare, come se quel luogo angusto fosse il riflesso di un disagio emotivo».

Che cosa rappresenta "The Whale" per lei oggi?

«Il progetto che sento mi traghetterà nella seconda parte della mia carriera».

Ha fatto qualche bilancio?

«Tutte le scelte professionali mi hanno condotto dove sono oggi. In passato ho sempre cercato di esplorare come in un viaggio il maggior numero di personaggi possibili e sempre diversi. Charlie resta il più eroico di tutti: mi sembra un supereroe al centro di un progetto di salvezza».

La notte degli Oscar si avvicina. Con che stato d'animo sta vivendo la stagione dei premi?

«Non ho la palla di vetro e non so come andrà a finire e che ruolo ricoprirà il film nel mio percorso lavorativo, ma posso dire di sentirmi molto fortunato ad avere un regista così audace al mio fianco».

Una frase del film che si porterà per sempre dietro, come fosse un mantra?

«Charlie ama ripetere che la gente è incapace di non amare. E io ci credo fino in fondo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA