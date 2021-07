The Velvet Underground, la musica che ha fatto la storia raccontata da Todd Haynes al festival del cinema di Cannes

CANNES - Più di un documentario: The Velvet Underground è una vera e propria esperienza firmata da Todd Haynes (Carol). Presentato al Festival di Cannes prima del debutto in autunno su AppleTV+, celebra la band rock di Lou Reed in chiave inedita.

“Questo – dice il regista – è un film che porta la musica sullo schermo in maniera visiva fondendo note, arte e film. Per onorare un gruppo poco convenzionale abbiamo utilizzato molti materiali filmati da Andy Warhol. Non mi interessava un racconto sesso, droga e rock&roll – che comunque sarebbe stato un progetto divertente – ma puntare sulla loro integrità creativa”.

La formula classica “interviste + video di repertorio” viene rivoluzionata attraverso la stessa voce dei protagonisti che accompagnano il racconto alternando dialoghi e canzoni. Il progetto, nato nel 2018, ha coinvolto 600 ore di filmati reperiti anche grazie a Velvet Underground Appreciation Society, che tiene traccia di tutte le apparizioni, ad esempio. La band, infatti, non usava materiale promozionale né seguiva le regole canoniche del mercato.

Todd Haynes, per la prima volta coinvolto in un documentario, l’ha supervisionato – e in parte montato – in tempo di pandemia. Per fortuna le testimonianze di familiari, amici, colleghi ed esperti sono state realizzate precedentemente. Innovativo, energico e immersivo, questo lavoro promette di cambiare gli scenari di un intero genere.

