The two Popes: la trama e il cast del film Netflix

Lunedì 29 Luglio 2019, 18:31

Un'immagine dall'alto valore simbolico. Un Papa ed un cardinale, seduti su un divanetto a distanza ravvicinata. Sono, interpretato daed il, rappresentato da, nel film Netflix,. E' bastato solo questo scatto del film, per suscitare grande attenzione da parte del web, sul prodotto della piattaforma di streaming, che sarà visibile solo dopo la presentazione mondiale al Toronto International Film Festival (dal 5 al 15 settembre 2019). Alla regia, Fernando Meirelles, apprezzato cineasta già candidato all'Oscar per “City of God”, che si è avvalso della sceneggiatura di Anthony McCarten, tra le penne migliori in circolazione (anche lui 3 nominations agli Oscar).Non si conosce ancora molto della trama, anche se ciò che è accaduto in Vaticano, è un fatto di portata storica, oltre che d'ispirazione per la pellicola. E cioè il ritiro di Papa Benedetto XVI dal trono papale, per motivi di stanchezza e salute, e l'elezione del Cardinale argentino come nuovo Pontefice, avvenuta nel 2013. The two Popes, dunque, racconta la storia intima di un passaggio di potere, in un momento delicato per la Chiesa Cattolica, al centro di scandali per presunti casi di pedofilia e corruzione negli ambienti vaticani. Il film si concentra proprio nella delicata fase di transizione tra i due Papi, quando di fronte al rischio di scandalo e al dubbio, Benedetto XVI convoca invece il suo critico più duro, per rivelare un segreto destinato a scuotere le fondamenta della Chiesa Cattolica.“Ispirato da eventi reali” si legge nella nota stampa che accompagna l'annuncio dell'uscita del film Netflix, per il quale sono stati scelti due attori britannici, noti al grande pubblico per alcuni dei loro ruoli. Se per Jonathan Pryce non si può non pensare al ruolo di Peron, al fianco di Madonna o nel più recente Pirati dei Caraibi, per Sir Anthony Hopkins, è sufficiente citare il Dottor Hannibal Lecter.