The Idea of You, August Moon ispirato a Harry Styles? Tutte le teorie intorno al film con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine

The Idea of You sembrerebbe essere il film del momento. Tratto dal romanzo di Robinne Lee, la pellicola narra la storia d'amore tra Solène, 40enne e proprietaria di una galleria d'arte, e Hayes, 24enne e cantante della boyband August Moon. La storia ruota attorno alla differenza di età dei protagonisti, interpretati da Anne Hathaway e Nicholas Galitzine. Un particolare che ha fatto eco alla mente dei fan del film, che si sono ricordati di un'altra star che ha avuto una relazione molto simile in passato: Harry Styles.

Le ipotesi

Dopo aver visto il film, diverse persone hanno notato delle somiglianze tra Hayes e Harry Styles. Non solo il fatto che facesse parte di una celebre boyband e i numerosi tatuaggi sul corpo, ma anche la relazione d'amore del protagonista ha ricordato molto una frequentazione che l'ex cantante degli One Direction ha avuto anni fa.

Si tratta della regista e produttrice Olivia Wilde, di dieci anni più grande del cantante inglese nonché madre di due bambini avuti dall'attore e comico Jason Sudeikis.

Per cui, alcuni hanno ipotizzato che Robinne Lee abbia preso ispirazione da un ipotetico flirt che Harry Styles avrebbe avuto ai tempi di X-Factor. Quando gli One Direction hanno iniziato a concorrere al talent show inglese nel 2011, Styles sembrerebbe aver avuto un piccolo flirt con la presentatrice Caroline Flack. Lui, al tempo, aveva 16 anni, mentre lei 31.

La smentita dell'autrice

Anche se inizialmente Robin Lee ha confermato di essersi ispirata all'ex idolo degli One Direction, in un'intervista rilasciata a Vogue ha spiegato meglio la sua scelta: «Harry è stata solo una tra le molteplici ispirazioni che ho usato per creare il personaggio di Hayes Campbell. All’epoca era il personaggio più famoso a far parte di una boy band inglese, quindi tutti hanno pensato a lui. Sfortunatamente ora questa cosa viene usata per fare clickbait».

Oltre a Harry Styles, la scrittrice ha detto di essersi ispirata anche a John Fitzgerlad Kennedy Jr. e Daryl Hannah, Michael Hutchence (il leader degli INXS) e Helena Christense. Anche a Simon LeBon dei Duran Duran.

