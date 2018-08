Terence Hill presenta il suo film in Germania e diventa special guest del Borussia Dortmund

Terence Hill premiato a Montefiascone: «Nella mia vita ho sempre cercato la semplicità»​

Se c'è un personaggio capace di mettere d'accordo, quello è senz'altro. Nato da padre italiano e madre tedesca, il leggendario attore e regista ha deciso di fare un tour in Germania per promuovere il suo ultimo, Il mio nome è Thomas, dedicato ae presentato in tedesco come Mein name ist Somebody.Il titolo del film è un chiaro riferimento ad un altro film che aveva visto Terence Hill protagonista insieme all'amico Bud, uscito nel 1973 e intitolato Il mio nome è Nessuno. Per presentarlo in, dove il 79enne attore e regista ha passato i primi anni della propria infanzia, la prima tappa scelta non poteva che essere, la città natale di Hildegard, sua madre. Successivamente, un lungo e impegnativo tour in giro per tutto il territorio tedesco.A sorpresa, Terence Hill è stato anche special guest di un evento del: il club giallonero, infatti, ha presentato la seconda maglia di questa stagione e ne ha dedicata una personalizzata proprio all'attore italo-tedesco. «Ora sono ufficialmente un Borusse, grazie BVB», ha commentato Terence Hill, dichiarando così le proprie simpatie per il club di Dortmund.