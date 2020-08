Tenet, l'atteso film di Christopher Nolan si perde nel "tempo" e il film rischia di deludere

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 19:14

“Viviamo in un mondo crepuscolare”, ripetono gli eroi di(figlio di Denzel),sono sull'orlo di una devastazione, di un'apocalisse chesfida a sventare manipolando il suo elemento preferito, il tempo., titolo palindromo di un film attesissimo - ancor di più perché rinviato causa pandemia e ora tra i primi blockbuster a cercare di riportare il pubblico in sala, con le dovute precauzioni - è un'esperienza cinematografica avvolgente, per i sensi e per la mente. Un'esperienza che non poteva proprio rinunciare al grande schermo: girata con un mix di pellicola 70mm e Imax in sette diversi Paesi (tra cui l'Italia, Costiera Amalfitana), è votata alla massima spettacolarità, tanto visiva quanto sonora, meno all'approfondimento dei personaggi, dello spunto narrativo di un pianeta (che si è messo) in grave pericolo e della riflessione su quanto la conoscenza possa salvare, o al contrario, distruggere.trascina lo spettatore in andirivieni – anzi “inversioni” - temporali da far girar la testa, unisce le dinamiche spy e le entusiasmanti scene action a tempo invertito alla seduzione fantascientifica, con i paradossi tanto amati da Nolan e la sfida (persa in partenza, ma comunque avvincente) di rimettere insieme tutti i pezzi di incastri temporali affascinanti quanto aggrovigliati. Ma se inil tempo era l'elegante direttore d'orchestra che esaltava una narrazione fondata sulle storie che hanno fatto la Storia, inil tempo è forma e contenuto, è colui che regola e che viene regolato, al punto che il film finisce per essere schiacciato dal suo stesso, complesso gioco spettacolare.