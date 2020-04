“Tanti auguri Nancy Brilli”. L'attrice compie 56 anni

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 09:31

Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli è la regina delle fiction e delle commedie all'italiana, è nata a Roma il 10 aprile 1964. Ogni settimana su Leggo Nancy Brilli - Brilli se vuoi - ha una rubrica dove risponde ai lettori.Leggi anche >Nancy Brilli ha cominciato la sua carriera da giovanissima con Pasquale Squitieri, quando aveva solo 20 anni. La sua vita non sempre è stata tutta lustrini e paillette, ha avuto un’infanzia dura, avendo perso la madre a soli 10 anni e a crescerla è stata una nonna poco materna. E' stata sposata per tre anni con l'attore Massimo Ghini (1987-1990) e in seguito, con il regista Luca Manfredi, figlio dell'attore e regista Nino Manfredi e dal quale ha avuto un figlio, Francesco.Nel 1986 fa un provino per la commedia musicale Se il tempo fosse un gambero di Pietro Garinei a fianco di Enrico Montesano e da lì non ha più smesso. Cinema, teatro, tv, la Brilli ha il tocco magico. Un successo che si rinnova di anno anno, recita in film cult come “Compagni di scuola” di Carlo Verdone, “Piccoli equivoci” di Ricky Tognazzi, per il quale riceverà un David di Donatello e un Nastro d’argento. Sul piccolo schermo dal 1999 al 2002 è Roberta in “Commesse”, un ruolo che la fa entrare per sempre nel cuore del pubblico, e poi Il bello delle donne.