Svelato il mistero delle larve giganti. Tutta... colpa di Tafanos Video

di Ida Di Grazia

Le larve giganti comparse nei giorni scorsi nelle città di Roma e Milano, riscuotendo curiosità ma anche sdegno da parte dei cittadini, sono state le protagoniste di un'azione di guerrilla per, il divertente horror prodotto da Sky e Minerva e diretto da Riccardo Paoletti, in prima tv sumercoledì 4 luglio alle 21:00. Al centro della storia un gruppo di ragazzi che decidono di trascorrere un weekend in un’isolata casa tra le montagne, lontano dallo stress e – loro malgrado – anche dai cellulari a causa di problema alla rete telefonica.A rovinare la quiete la notizia dell’evasione di un serial killer da un carcere vicino e, soprattutto, uno sciame di feroci tafani carnivori.è stato presentato in anteprima questa sera all'Isola di Roma (Arena Groupama - Isola Tiberina) dove abbiamo intercettato il regista Paoletti che ci ha raccontato com’è nato questo film che si inserisce nel filone dei monster movie e rende omaggio ai b-movie italiani degli anni ’70, considerati di culto dalle loro numerose fanbase. nel cast di giovani interpreti: Alessio Lapice (Mauro), Cristina Marino (Sylvie), Giulio Greco (Johannes), Salvatore Langella (David), Filippo Tirabassi (Ricky), Maria Chiara Giannetta (Christine), Federico Tolardo (Umberto). Insieme a loro Clive Riche (Lionello, il custode), Lana Vlady (Rebecca, l’ostaggio dell’evaso), Salvatore D’Onofrio (l’evaso) e la partecipazione straordinaria di Stefano Chiodaroli nei panni di un contadino in lotta contro i tafani.