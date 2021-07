Sylvester Stallone accusato di sollevare finti pesi. Scoppia la polemica: «Una trovata pubblicitaria» Il video

L'attore Sylvester Stallone è stato accusato di aver usato pesi falsi in una clip di allenamento su Instagram. È impazzata la polemica sulla star di Rocky che nella clip originale appare sotto sforzo mentre, apparentemente, completa un rialzo frontale con un peso di 45 libbre (20 kg) in ogni mano.

A sollevare la polemica sul finto peso sono stati diversi YouTuber di fitness definendo "non autentici" i pesi che Stallone solleva. In una clip, lo YouTuber Simon Miller afferma che a prima vista ha pensato che Stallone «stesse solo scherzando un po': sta facendo dei rumori davvero strani - e continua - Ci sono tutte le possibilità che non sia pensato per essere preso sul serio». Ancora, in un'altra clip , lo YouTuber Scott Herman suggerisce che il video dell'attore potrebbe essere stato inteso come una «acrobazia pubblicitaria», data anche la postura e la mancanza di usura intorno ai loro centri. «La gente fa cose del genere tutto il tempo - commenta lo youtuber - L'uomo sa cosa sta facendo, motivo per cui è uno degli attori di maggior successo che ci siano mai stati. Penso che sia una trovata pubblicitaria».

