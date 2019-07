Stranger Summer Party Netflix: festa esclusiva in piscina per Stranger Things

Netflix luglio 2019, le novità e le sorprese: La casa di carta e Stranger things, ma non solo

Giovedì 4 Luglio 2019, 13:56

Entri in piscina ae ti ritrovi a Hawkins, cittadina del Texas, nel 1985. Venerdì 5 luglio ore 19.00 a Roma arriva lo, un party esclusivo in piscina organizzato daper celebrare l'arrivo delladiUna serata unica (e con sorprese...) per guardare insieme i primi due episodi dello show e celebrare l’uscita di Stranger Things 3 in pieno stile anni 80. Ma non sarà tutto canottiere rosa e camicie a fiori, ricordatevi che in quegli anni sono successe cose strane… vero Wi...dov’è finito Will?Per partecipare, registrati gratuitamente a questo link e segui le indicazioni nella mail di conferma. L’ingresso all’evento è garantito solo fino ad esaurimento posti.E come ogni piscina che si rispetti, c’è un regolamento da rispettare, fa sapere Netflix su Facebook.Ti consigliamo di farlo, a meno che tu non voglia avere un incontro ravvicinato con il Mind Flyer...- Vietato entrare in acqua, sappiamo tutti che fine ha fatto Barb.- Non sono ammesse fionde e mazze chiodate, dal Demogorgone ci si difende a mani nude.- Rispetta i vicini di lettino: alcuni potrebbero non apprezzare i tuoi spoiler.- Non si mangia a bordo vasca, ma ci saranno golosità 80s nell’area food.- Non si bevono alcolici, c’è già il sottosopra ad avere un effetto sconvolgente.- Non si accettano animali, a meno che non siano cuccioli di Democani.Il party si terrà a Roma alla Piscina delle Rosa, in viale America 20, a pochi minuti dalla fermata della metro B Eur Palasport.