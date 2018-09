Stefano Accorsi, insulti e accuse per una pizza in piazza San Marco

Stefano Accorsi nella bufera. Tutta colpa della pizza. La foto, di per sé, è di quelle che “spaccano”, perfino un tantino romantica: una star del cinema in smoking che mangia una pizza da asporto in cartone alle 2 di notte sui tavolini di un caffè di piazza San Marco. Da un punto di vista dell’immagine, il top. Chiunque l’avrebbe fatto. Del resto i telefonini e le case di tutto il mondo sono pieni delle foto e dei selfie più bizzarri a San Marco. Lui, Stefano Accorsi l’ha pubblicata mercoledì sui propri profili social, assieme ad altre della sua capatina a Venezia per la Mostra del cinema, in occasione del red carpet del film “Vox Lux” con Natalie Portman e della festa di gala Jaeger-Le Coultre.

A quanto riporta l'edizione veneziana de Il Gazzettino.it, l'allure romantica dello scatto non ha ammaliato il direttore dell'associazione Ernesto Pancin, in prima linea contro il degrado portato in città dal turismo di serie b

"Se una persona di livello come Accorsi, che spesso è stato indicato come esempio di cliente ideale, si mangia una pizza al taglio seduto su un tavolo di piazza San Marco, allora forse è un turismo senza speranza. Accorsi si è preso una pizza? Se la porti in camera, non ci si può comportare così, trattando la piazza come se fossero giardini pubblici. Tanto più se era vestito in quel modo".