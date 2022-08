Stefano Accorsi, che fisico a 51 anni! La reazione del regista Ferzan Ozpetek è esilarante

Due David di Donatello, una Coppa Volpi e film che sono entrati nella storia del cinema italiano. Classe 1971 Stefano Accorsi è in vacanza in Sicilia e gli ultimi scatti in costume, postati su Instagram, mandano in delirio i fan e non sono loro.

Stefano Accorsi è in vacanza in Sicilia con la famiglia e le sue foto a torso nudo, postate sui suoi social, dopo un bagno rinfrescante in piscina hanno fatto il giro del web. L'attore bolognese, che ha 51 anni, si è mostrato in costume e con un fisico che non ha nulla da invidiare alle "leve" più giovani.

Tantissimi i commenti di apprezzamento per il fisico dell'attore, tra tutti spicca quello dell'amico e regista Ferzan Ozpetek che scrive: «Anvedi!». I due si conoscono da anni e Accorsi con lui ha girato film di grande successo come: La Dea Fortuna, Le fate ignoranti e Saturno contro.

L'appello di Stefano Accorsi per l'ambiente

L'attore, che sta lavorando per portare i temi scientifici in uno spettacolo teatrale, è tra i firmatari dell'appello della comunità scientifica per inserire il tema dell’ambiente nell’agenda politica di tutti i partiti impegnati in campagna elettorale: «Non ci può essere futuro senza coscienza ecologica e sociale. Ecco perché ho firmato l’appello rivolto dalla comunità scientifica ai politici. Io farò la mia parte. Porterò questi temi in teatro, luogo da sempre centrale di riflessione. Vorrei ci fossero anche gli scienziati sul palcoscenico».

