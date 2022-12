La statua di E.T., venduta all'asta a una cifra da capogiro. Tra i cimeli pop anche il guanto da boxe di De Niro

di Redazione web

La statua animatronica di E.T. usata da Steven Spielberg nel suo film cult del 1982 è stata acquistata per quasi 2 milioni e mezzo di euro. Alla casa d'asta di Julien's c'erano 1.300 cimeli cinematografici, dai guantoni di boxe indossati da Robert De Niro in Toro scatenato al martello di Thor, nell'omonimo film della Marvel.

Mostri marini fotografati sulle spiagge della California: tutto vero? Sui social le teorie più fantastiche

Creatività italiana

L'alieno fu creato dal genio italiano Carlo Rambaldi, specialista degli effetti speciali, che venne contattato dall'allora giovane Spielberg per creare un extraterrestre buffo e credibile, ed in grado di muoversi veramente perché all'epoca si era agli albori degli effetti speciali, che non erano in grado di replicare digitalmente una figura umana o umanoide come ormai è lo standard nelle produzioni cinematografiche.

Mondiali, Paolo Sorrentino indossa la maglia dell'Argentina con la dedica di Maradona

Un super classico

Il simpatico alieno, che proprio in questi giorni ha compiuto 40 anni, è stato uno dei personaggi più famosi della cultura pop anni Ottanta, che ha travalicato i limiti del tempo, grazie a frasi di culto come "E.T. telefono casa" ed il dito luminoso che indica l'oggetto.

Altri oggetti battuti all'asta sono stati il bastone con cui Charlton Heston ha spaccato in due il Mar Rosso ne I dieci comandamenti e la scopa Nimbus 2000 di Harry Potter.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA