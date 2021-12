«Spider-Man: No Way Home» mania: fan in delirio e prevendite prese d'assalto

Record assoluto di prevendite in Italia e fan in delirio per Spider-Man: No Way Home. Venduti già oltre 50mila biglietti in meno di dodici ore. Il film diretto da Jon Watts, con Tom Holland sarà esclusivamente al cinema in Italia dal 15 dicembre.

Leggi anche > Pietro Castellitto e l'adolescenza difficile: «Crescere a Roma nord, come il Vietnam»

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

Come già accaduto negli USA, anche nel nostro Paese, i fan si sono scatenati per riuscire a prenotare un biglietto per Spider-Man: No Way Home. Le prevendite, infatti, hanno aperto dalla mezzanotte del 6 dicembre e l'entusiasmo degli appassionati dell’amichevole Spider-Man di quartiere non si è fatto attendere registrando un vero e proprio record mai visto in Italia. In poco meno di 12 ore dall'apertura sono stati venduti infatti oltre 50.000 biglietti, un dato mai registrato nel nostro paese.

Spider-Man: No Way Home di Jon Watts, con Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Zendaya, Alfred Molina e Marisa Tomei sarà esclusivamente al cinema in Italia dal 15 dicembre.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA