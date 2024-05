«Sono il sosia di Jason Momoa, non è facile. Le donne mi fermano per chiedermi una foto, ma devo respingerle: mia moglie è gelosa»

di Redazione Web

Acquaman sta acquistando una nuova popolarità negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e non grazie a Jason Momoa. Bensì al suo sosia. Ian Wills, un musicista professionista inglese di 52 anni che suona nella Deep Purple Tribute, ha dichiarato a Kennedy News che le persone lo scambiano per il protagonista del film della Dc Studios.

«Quando vado a fare shopping con mia moglie molte donne mi fermano per chiedermi una foto - ha raccontato - lei è molto gelosa di questo, per cui mi chiede di allontanarle. Non è sempre facile vivere in questo modo».

Gli autografi al Comic Con

Quando esce, anche per fare semplicemente la spesa o per andare alle prove del suo gruppo, Ian molto spesso viene confuso per l'attore.

Nel 2019, Wills e sua moglie Claire Edwards-Wills, 44 anni, sono andati al Comic Con di Londra per poter scattare una foto con la star di Dune, Timothée Chalamet. Ma, senza volerlo, è diventato lui stesso la celebrità. Vista la grande somiglianza con Momoa, ha deciso così di indossare il costume di Acquaman e le persone, credendo che fosse l'attore reale, lo hanno fermato per fare delle foto e chiedergli qualche autografo. «Mi hanno fermato all'improvviso, non sapevo cosa fare - ha concluso - hanno inziato a chiedermi delle foto e degli autografi. Ricordo di aver filmato qualcosa, sui fogli avevos critto "Jason Momoa sosia". È stato divertente».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA