Sorrentino battuto da "Drive My Car": «So fallire con allegria»

Stavolta la “mano di dio” non ha toccato Paolo Sorrentino e il cinema italiano, uscito senza premi dalla cerimonia degli Oscar (niente statuette, infatti, nemmeno per Enrico Casarosa e Massimo Cantini Parrini). D’altronde, di non centrare il premio con il suo film napoletano, lo aveva previsto. «Il favorito è Drive My Car», aveva pronosticato all’annuncio delle nomination, e ha avuto ragione, visto che è stato il giapponese Hamaguchi a conquistare la statuetta. Stropicciato per la stanchezza – «ho portato mio figlio a una festa» - spiega in collegamento da LA, mentre sta per tornare in Italia – a chi gli chiede se sia deluso risponde: «Come diceva Stevenson, il nostro compito al mondo non è riuscire, ma fallire nelle migliori condizioni di spirito possibile, e io so farlo». Sul red carpet e al Dolby Theatre si è presentato con un nastrino azzurro sulla giacca, «Uno sta nel gioco e gioca, ma non era il momento ideale per andare agli Oscar. Qui negli Usa la guerra si sente meno, ma indossare una coccarda per l’Ucraina mi sembrava una cosa doverosa», spiega. E sullo schiaffo di Will Smith, commenta: «Non l’ho visto, stavo fumando, me l’hanno raccontato. Io comunque mi faccio i fatti miei, ognuno dà gli schiaffi che vuole».

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 06:35

