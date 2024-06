Sophia Loren: «L'età è uno stato d'animo. Solo la mia schiena mi ricorda che ho quasi 90 anni, ma ho ancora tante cose da fare»

di Morgana Sgariglia

Sophia Loren, alla soglia dei 90 anni, ha ancora davanti a sé una lunga strada con tante cose da fare. L'attrice napoletana che si trova a Los Angeles, raggiunta al telefono da Vogue America, ha detto nella sua prima intervista internazionale dopo anni di silenzio che «vedo ancora davanti a me una lunga strada con tante cose da fare, posti da vedere, persone da incontrare». L'età, ha aggiunto, «è uno stato d’animo», anche se vorrebbe che «le mie ginocchia e la mia schiena si sentissero allo stesso modo, perché sono le uniche a ricordarmi che ho la mia età».

Il compleanno e la trasferta a Los Angeles

L'icona del cinema italiano, che compirà gli anni il 20 settembre (è nata nel 1934), sembra essersi ripresa dalla brutta caduta nella sua stanza da bagno risalente ad un anno fa che le ha rotto il femore (pochi giorni dopo il suo compleanno, tra l'altro), oltre a provocarle varie fratture all'anca. Da quando è caduta ed è stata operata d'urgenza per fratture multiple, Loren vede un fisioterapista cinque giorni a settimana per stare in forma e continuare la vita che aveva prima, nonostante ora giri con un bastone.

È volata dalla sua casa in Svizzera a Los Angeles per festeggiare il compleanno e il diploma di sua nipote, Lucia Sofia Ponti, figlia di Edoardo e l'attrice Sasha Alexander. La sua carriera è stata di recente celebrata negli Stati Uniti con una retrospettiva di tredici film, "Sophia Loren: la Signora di Napoli", al Lincoln Center di New York, co-ospitata dall'organizzazione cinematografica italiana Cinecittà (dal 7 al 13 giugno). «Poter condividere questi momenti della mia vita con tutti mi tocca profondamente», ha commentato.

I film

Pur se ammette di non essere «il tipo che si sofferma sul passato», e tende a concentrarsi su presente e futuro, l'attrice ha riferito a Vogue che «ogni film è stato un'avventura unica».

I servizi di moda per Vogue

L'attrice ha ricordato anche i suoi servizi per Vogue posando per grandi fotografi come Richard Avedon e Bert Stern. La sua prima copertina sulla rivista risale al 1961 (Vogue Us). «Uno dei miei ricordi più belli risale a un servizio fotografico - ricorda Loren - Lord Snowdon, il fotografo, è venuto a casa mia [Villa Ponti] per scattare una foto a me e a mio figlio Carlo. È nata l’idea che avremmo posato in una grande vasca romana». Dato che stavano congelando nell'acqua, lei e il fotografo hanno cercato di far ridere il bambino, che all'epoca aveva tre anni, per tentare di distrarlo. «Quello che era iniziato come qualcosa in salita si è rivelato un ricordo meraviglioso».

Una mamma speciale

Per Ponti, Loren è una mamma amorevole. «Il suo desiderio più grande nella vita era avere una famiglia, per questo non ci siamo mai sentiti secondi a nulla - rivela - Ci ha aiutato a centrarci e a darci la fiducia necessaria per superare i nostri ostacoli. L’amore è una grande armatura».

Il ritorno al cinema

La rivista ha chiesto al figlio se il pubblico può aspettarsi un giorno di vedere Loren apparire di nuovo sullo schermo. Ponti ha risposto che l'attrice «vuole continuare a lavorare al 100% e stiamo cercando attivamente il prossimo progetto». Desiderano che non sia un'opera minore: «Dobbiamo assicurarci che il prossimo passo sia ancora più appagante per lei dal punto di vista creativo e anche per il pubblico».

