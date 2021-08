Sonny Chiba morto per Covid: l'attore giapponese era Hattori Hanzo in Kill Bill

È morto a 82 anni per complicazioni legate al Covid Sonny Chiba, l'attore giapponese, grande esperto di arti marziali, noto a livello internazionale per essere apparso nei film Kill Bill e The Fast and the Furious. A darne notizia l'agente Timothy Beal: «Era un grande amico e un cliente fantastico. Un uomo così umile, premuroso e amichevole. Mi mancherà», ha detto Beal.

Chiba è stato un attore prolifico nel cinema e nella Tv giapponesi, oltre a essere stato un noto coreografo acrobatico. Ha attirato l'attenzione a livello internazionale interpretando lo chef di sushi e samurai in pensione Hattori Hanzo in Kill Bill di Quentin Tarantino. Tarantino era un noto fan di Chiba, da lui definito «il più grande attore che abbia mai lavorato nei film di arti marziali»: nella sua sceneggiatura per True Romance, il personaggio di Christian Slater è un fan dell'attore giapponese.

