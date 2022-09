Soleil Sorge, pioggia di cristalli al Festival di Venezia, ma fioccano le critiche: «Cosa c'entra lei col cinema?»

di Angela Casano

Il Festival di Venezia sta volgendo alla fine, oggi sabato 10 settembre si conclude la 79esima edizione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica. Tra le protagoniste che quest'anno hanno infiammato il red carpet sicuramente c'è Soleil Sorge: sguardo accattivante e outfit sensuali, Soleil ha convinto pubblico e fotografi, ottenendo molti applausi.

Il passato di Soleil

L'ex concorrente del Grande Fratello è approdata al Lido di Venezia e ha sfilato sul red carpet durante la settima e ottava serata della kermesse. La sua presenza alla Mostra del cinema, insieme a quelle di altre influencer, ha scatenato la reazione degli utenti dei social: «Ma perché alla Mostra del cinema vengono invitate così tante influncer?».

Non tutti sanno, tuttavia, che l'ex gieffina è una grande appassionata di cinema e che ha seguito dei corsi di recitazione, iniziati quando viveva a New York. Una volta tornata in Italia, Soleil si è dedicata ad altro: allo studio, e anche al debutto a Miss Italia. E l'influencer, che conta su Instagram più di un milione di follower, è considerata dai fan un talento poliedrico.

Critiche e applausi

Per alcuni utenti di Instagram, tuttavia, Soleil non avrebbe meritato l'invito a sfilare sul red carpet veneziano. Ma Il suo outfit e il look luminoso alla fine ha convinto tutti. Per la prima serata Soleil ha indossato un abito argento con cristalli a pioggia, semplice ed elegante, imprezziosito da gioielli sempre dalla tonalità argento, stappando un lungo applauso.

Outfit seconda serata

Nella seconda sfilata sul red carpet, invece, Soleil ha ceduto alla tonalità scura, tanto amata dalle celebrità quest'anno: abito nero a costine, lungo e con uno spacco centrale. In perfetta linea con le forme del suo corpo. L'influencer, poi, ha sfoggiato un semi raccolto per i capelli, lasciando morbida la frangia sul viso. Sorridente, raggiante e sensuale, Soleil Sorge al Festival del Cinema ha sfilato come una diva.

