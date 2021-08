Simona Ercolani: per ripartire con l'audiovisivo occorre l’obbligo vaccinale sui set

Grido di allarme di Simona Ercolani sulle colonne de Il Foglio sulla questione green pass e il mercato audiovisivo. «L’industria audiovisiva italiana, che è stata duramente colpita dall’anno e mezzo di pandemia – scrive il Ceo e direttore creativo di Stand by me - è uno di quei comparti per cui è necessario un intervento risolutivo. Le grandi compagnie hi-tech (Facebook, Google) o dell’alimentare (Lidl) hanno già preso provvedimenti posticipando il rientro al lavoro dei dipendenti che non vogliono vaccinarsi. Di più: all’estero le società leader del nostro settore hanno già adottato protocolli ancora più stringenti. Nei set statunitensi Netflix renderà obbligatorio il vaccino per i lavoratori della cosiddetta “Zone A”, ovvero tecnici e operatori che lavorano senza mascherina, perché dietro a una telecamera e fianco a fianco con i membri del cast. Disney ha richiesto a tutti i suoi dipendenti di vaccinarsi. Anche i nuovi assunti devono essere completamente vaccinati, così come quelli che lavorano in tutte le sedi dell’azienda di intrattenimento più grande al mondo. Nel nostro paese, invece, siamo ancora in attesa di chiarezza sull’obbligo di green pass e sulle tutele per i datori di lavoro e questo dà loro un ulteriore vantaggio competitivo in un momento di grande difficoltà per il settore».

«I primi mesi del 2020 hanno visto un drammatico blocco delle registrazioni e delle riprese – continua la Ercolani - con il conseguente blocco di tutti i set nonché l’incertezza sulla possibilità di far arrivare in Italia artisti e maestranze dall’estero. Stand By Me, lo dico con una punta di orgoglio, è stata la prima società di produzione tornata a girare sui set già nell’aprile del 2020 con le riprese di un’edizione speciale della serie per ragazzi “Jams”. È stata la prima serie live action in Italia a raccontare la complessa vita dei ragazzi ai tempi della quarantena e dell’emergenza Coronavirus: un racconto in tempo reale che ha richiesto uno sforzo produttivo importante. A un anno di distanza per fortuna la situazione pandemica è migliorata e ci sono gli strumenti per dare un impulso significativo alla crescita del settore audiovisivo, che è un volano di ricchezza per l’Italia. Non soltanto per il valore condiviso che genera sul turismo e in termini di immagine dell’Italia all’estero, ma anche e soprattutto in termini produttivi: parliamo di un comparto che conta 7.527 imprese attive nel 2019, 122.905 persone coinvolte e una forte reattività del settore durante la crisi Covid-19 (dati Apa). Nel 2019 il valore della produzione audiovisiva è stato pari a 1,2 miliardi di euro: ma ogni produzione per noi significa set e persone che si recano sul posto di lavoro. La voglia di ripartenza c’è tutta: certo, la filiera, intesa dal set alla sala cinematografica, è scossa duramente da un’incertezza normativa che devasta gli investitori, ma la creatività non manca agli operatori del settore. Tuttavia delle disposizioni chiare sulla possibilità di richiedere il “passaporto vaccinale” sono fondamentali per il nostro settore, che è atipico. Sean Penn nelle settimane passate ha annunciato di non voler tornare sul set di “Gaslit”, serie in cui recita assieme a Julia Roberts, finché il cast e la troupe non avranno completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid. Che cosa succederebbe in Italia, dove le società di produzione non possono chiedere il green pass ai dipendenti, se una star internazionale del calibro dell’attore statunitense avanzasse una pretesa simile? Set bloccato, lavoratori a casa e lunghe contese legali. Interruzioni e sospensioni contro cui nessuna compagnia di assicurazione accetta di tutelare le società di produzione e che rappresentano un danno economico enorme».

«Voglio essere ancora più chiara - conclude il suo accorato intervento Simona Ercolani - fermare il set di una fiction di prima serata per un paio di settimane può incidere fino al 5 per cento sul budget del progetto. Pensate all’impatto che può avere per un’impresa il blocco di due o più produzioni. Il rifiuto della vaccinazione produce un danno alla comunità gravissimo e, nel caso di un’impresa, ne blocca la produzione e fa ricadere sul datore di lavoro responsabilità onerose. Non possiamo quindi stare a guardare: la ripartenza, come ha sottolineato spesso il presidente Draghi, affonda le proprie radici in una chiara strategia di programmazione che ha al suo centro il tema del lavoro. Pochi soggetti No vax non possono bloccare la faticosa ripartenza del paese. Penso che sia giunto il tempo di rompere gli indugi e rendere obbligatorio il green pass nell’industria dell’audiovisivo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 17:12

