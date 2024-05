Gollum «dirige» Il Signore degli Anelli: il regista del nuovo film sarà l'attore Andy Serkis

di Redazione Web

Il prossimo film della saga de Il Signore degli Anelli arriverà nel 2026 e si chiamerà provvisoriamente «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» (La caccia a Gollum, ndr). La pellicola ruoterà attorno a Gollum, un hobbit dell'universo di Arda creato da J.R.R. Tolkien, interpretato da Andy Serkis nella trilogia cinematografica di Peter Jackson. L'attore ora dirigerà questo nuovo film e tornerà ad interpretare il personaggio di Gollum.





A che punto è il progetto?

Il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo della sceneggiatura, e genererà nuove trame da raccontare. Warner Bros ha comunicato durante la conferenza stampa di ieri che Jackson con i suoi partner, gli sceneggiatori Fran Walsh e Philippa Boyens, produrranno il film e saranno coinvolti in ogni fase del processo.

Non si tratta della prima volta alla regia di Serkis perché aveva già precedentemente lavorato come regista di seconda unità nei film «Lo Hobbit» e ha diretto «Venom: Let There Be Carnage».

Prima del film su Gollum, il 13 dicembre 2024 uscirà il film animato «La Guerra dei Rohirrim» diretto da Kenji Kamiyama, ambientato due secoli prima de «Il Signore degli Anelli: Le Due Torri».

Il titolo è uguale a quello di un film corto indipendente

«The Hunt for Gollum» è quasi identico a quello di un mediometraggio fan-made e indipendente uscito nel 2009 con solo 5.000 dollari circa di budget, dal titolo «Hunt of Gollum». Il film, diretto da Chris Bouchard, si concentra su una parte della trilogia di Tolkien non raccontata da Jackson.

Aragorn (Adrian Webster) va alla ricerca di Gollum su richiesta di Gandalf (Patrick O’Connor). Lo stregone desidera avere maggiori informazioni sull’anello trovato a casa di Bilbo e manda il futuro re di Gondor a cercare la creatura, che poi sarà catturata dagli elfi di Bosco Atro e interrogata da Gandalf stesso.

