Si vive una volta sola, il nuovo film di Carlo Verdone dal 26 novembre al cinema

, il ventisettesimo film diuscirà al cinema il 26 novembre. C'è quindi finalmente una data ufficiale, dopo il rinvio forzato dall'emergenza coronavirus.Il professor Umberto Gastaldi () e la sua formidabile équipe medica, composta dall'anestesista Amedeo Lasalandra (), dalla strumentista Lucia Santilli () e dal suo assistente Corrado Pezzella () arriveranno quindi a breve in sala per offrire al pubblico le sorprese, la leggerezza e il sorriso che il regista romano regala agli italiani da oltre quarant'anni.Scritto da Carlo Verdone con Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino e girato interamente in Puglia, 'Si vive una volta sola' è prodotto da Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis e distribuito da Filmauro con Vision Distribution.