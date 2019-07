ShorTS International Film Festival, vincono Selfie e Tower of Babel by the sea

Si è conclusa a Trieste la 20° edizione di ShorTS International Film Festival. La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori 2019 delle diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami cinematografici. Ecco i vincitori.



SEZIONE MAREMETRAGGIO

Miglior cortometraggio: "All inclusive” di Corina Schwingruber Ilić

Miglior cortometraggio italiano: "My Tyson" di Claudio Casale



SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY

Miglior cortometraggio: "Tower of Babel by the sea" di Feng Wei-Jung



SEZIONE NUOVE IMPRONTE

Miglior lungometraggio: "Selfie" di Agostino Ferrente



SEZIONE SHORTER KIDS’N TEENS

Miglior cortometraggio Kids: "Becolored" di Maurizio Forestieri

